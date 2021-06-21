Семь стран присоединились к авиабойкоту Беларуси
Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к запрету Евросоюза на допуск в свое воздушное пространство самолетов из Беларуси, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", – говорится в сообщении.