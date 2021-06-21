Раскрыт способ сломать интернет на iPhone

При подключении к Wi-Fi-сети с особым названием на смартфоне Apple может перестать работать интернет, сообщает Лента.Ру.

Об этом в своем Twitter рассказал инженер Карл Шу.

Шу рассказал, что если создать сеть Wi-Fi и дать ей имя, состоящее из знаков % и определенных текстовых символов, то iPhone не сможет подключиться к такой сети. Более того, при попытке создать подключение на аппарате перестанет работать возможность выбора Wi-Fi-сетей. В этом случае владелец устройства сможет пользоваться только сотовой связью.

Раскрывший уязвимость энтузиаст также заметил, что после переименования SSID (Service Set Identifier) сети телефон все равно не может к ней подключиться. Популярный способ устранения подобных поломок на смартфонах Apple — перезагрузка — не помогает. Позже выяснилось, что решить проблему можно посредством полного сброса настроек сети в девайсе.

Отписавшиеся в комментариях под постом Карла Шу пользователи предположили, что сбой происходит из-за необычного SSID сети. Считается, что знак "%" приводит к проблеме синтаксического анализа входных данных, когда iOS ошибочно интерпретирует данный символ в качестве особого спецификатора.