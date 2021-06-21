Кулеба прокомментировал Соглашения о свободной торговле с Турцией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине и Турции к заключению Соглашения о свободной торговле осталось сделать последний шаг, самый важный и чувствительный, требующий компромисса обеих сторон, сообщает Укринформ.

Украинская делегация готова приехать в Анкару к продолжению переговоров по направлению финализации соглашения.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутко для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

"Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне.