Без запаха: 5 пород собак, которые не пахнут

Многие любят собак и хотели бы завести себе питомца, но их отталкивает неприятных запах, который преследует этих животных. При этом немногие знают о существовании пород собак, которые при правильном уходе практически не пахнут, сообщает Профиль.

Такса

Одна из самых веселых и активных пород собак. Они постоянно находятся в поиске чего-то только им известного, любят поохотиться и поиграть. Они очень мало линяют и имеют едва уловимый запах, что делает их идеальными домашними животными.

Вест-хайленд-уайт-терьер

Популярнейший терьер небольших размеров, которому удобно и комфортно жить в небольших квартирах. Эта порода очень мало линяет, отличается умом и сообразительностью, а также полным отсутствием неприятного запаха.

Ши-тцу

Это маленькая собачка, которая не требует слишком много физических нагрузок. При этом она очень общительная и ласковая, а тот факт, что она не пахнет и не линяет, делает ее идеальным домашним животным для проживания в небольшой квартире.

Бородатый колли

Одна из редких пород крупных собак, которая, несмотря на свой размер, абсолютно не имеет привычного для собаки неприятного запаха. Кроме того, эта длинношерстная собака почти не линяет. Если вы любите больших питомцев, но при этом для вас важно содержание квартиры в чистоте, бородатый колли может стать для вас лучшим выбором.

Лабрадудель

Эта собака была выведена специально, чтобы дать возможность людям с аллергией на собачью шерсть завести питомца. Лабрадудель не пахнет и не линяет, что делает его абсолютно гипоаллергенной собакой. Сама помесь сочетает в себе лучше черты двух популярных красивых пород – лабрадоров и пуделей.