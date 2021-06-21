Переломный момент для необратимого глобального потепления уже наступил – ученые

Ученые после экспедиции в Арктику предполагают, что глобальное потепление стало необратимым. Изменения, которые зафиксировала миссия, могут повлечь катастрофические последствия, сообщает 24 Канал.

Об этом заявил руководитель крупнейшей в истории экспедиции в Арктику Маркус Рекс. Участниками миссии на Северном Полюсе стали 300 ученых из 20 стран.

Рекс отметил, что арктический морской лед отступил "скорее весной 2020 года, чем с начала записей". Кроме того, распространение морского льда летом (2020 – 24 канал) было только наполовину меньше, чем десятилетие назад.

"Исчезновение летнего морского льда в Арктике является одной из первых наземных мин на этом минном поле. Можно спросить, не наступили ли мы еще на эту мину и не начали взрываться," , – отметил ученый.

Он пояснил, что это может стать толчком для глобального потепления. По его словам, только исследования позволят определить, сможет ли человечество спасти арктический морской лед благодаря сильной защите климата, или эта критическая точка уже пройдена.

Ученые вернулись из экспедиции в Германию еще в октябре 2020 года. На Северном полюсе они провели 389 дней.

В общем миссия стоила 140 миллионов евро. Исследователи получили 150 терабайт данных, а также более 1000 образцов льда.