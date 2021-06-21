Шойгу распорядился нарастить количество войск РФ в Крыму
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку российских войск в аннексированном Крыму якобы для помощи пострадавшим от наводнения, сообщает Деловая столица.
Работы
"по оказанию помощи" населению развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах. В них задействованы около 21 тыс. человек от Минобороны РФ и 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", — говорится в сообщении.