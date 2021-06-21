Три распространенных мифа о загаре, которые давно пора забыть

Сегодня тема загара особенно актуальна, поскольку наступил сезон морских отпусков, где мы будем активно нежится на солнце. Предлагаем 3 распространенных мифа о загаре, которые давно пора забыть, сообщает WomanEL.

Невозможно сгореть в тени

Многие думают, что проблемы могут возникнуть только если находиться под прямыми солнечными лучами, но даже в облачный день через облака проходит 80% лучей от которых тоже нужно защищаться с помощью spf. Посмотреть актуальный УФ-индекс можно в любом приложении с погодой и если он выше 3-х, то обязательно наносите средства защиты.

Защищать нужно только кожу

Еще один стереотип, который абсолютно не соответствует правде, ведь голову и волосы также нужно оберегать от солнца, ведь можно получить тепловой удар, а пряди станут сухими и будут сечься сильнее. Для защиты используйте специальные средства с термозащитой, а также головные уборы.

Солнце – зло

Из-за неутешительной статистике по меланоме многие считают, что солнце вообще нужно избегать, чтобы не рисковать, но это также заблуждение. Ведь солнечные лучи способствуют выработке витамина D, который нам необходим, главное использовать spf и правильно выбирать часы для загара.