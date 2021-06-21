В Киеве дети запустили опасный TikTok-челлендж

В Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети, сообщает РБК-Украина.

Считается, что чем внушительнее у блогера коллекция из наворованного имущества, тем он круче.

Интересно, что в TikTok даже есть специальные аккаунты, посвященные теме автомобильных колпачков. Причем подобные ролики набирают десятки миллионов просмотров.

Кроме ответственности, предусмотренной законодательством Украины, за подобные действия детвора может просто попасть под горячую руку автовладельца.