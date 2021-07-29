Топ-5 домашних приборов, которые потребляют электроэнергию после выключения

Задумывались ли вы над тем, что бытовая техника способна вести "тайную" жизнь и продолжать работать даже после того, как вы нажали на кнопку "OFF". А потом еще и сами себе задаем вопрос, почему так много платить за электроэнергию, если мы мало какими приборами пользуемся, сообщает 24 Канал.

Возможно Вы не знали, однако, оказывается, некоторая бытовая техника продолжает потреблять энергию, даже если мы ее выключили. Чтобы уменьшать счет на электроэнергию, есть довольно простой способ.

Приставка для цифрового TV

Приставка для цифрового телевидения продолжает работать даже после выключения и "наматывает" энергии примерно на 12 гривен в год. Это кажется немного, но копейка к копейке и выходит немалая сумма.

Телевизор

Нажимая кнопку "OFF" на пульте от телевизора, мы не выключаем его, а переводим в спящий режим. В таком состоянии он потребляет энергии примерно на 15 гривен в год.

Зарядка без телефона

Зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию, даже когда к нему не подключен гаджет. Поэтому делайте выводы сами.

Компьютеры и ноутбуки

Вы выключили ноутбук? Оказывается, даже в таком режиме компьютеры и ноутбуки продолжают работать, а вам + 55 гривен в год за электроэнергию.

Техника с таймером

Работающий таймер, говорит о том, что прибор, на котором он расположен, продолжает потреблять электричество. Выключая такую технику из розетки, вы экономите более 60 гривен в год.

Возможно для кого-то это копейки. Но так или иначе, выключать технику из розеток все-таки стоит. Ведь при незапланированном скачке напряжения можно потерять кучу денег на сгоревшей электронике.