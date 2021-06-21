Гончаренко прокомментировал вопросы делегации РФ в ПАСЕ

Р﻿оссийская делегация в ПАСЕ поднимала вопрос воды в Крым и санкций против Виктора Медведчука.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Так, по словам политика, "письменные письма с требованием выразить свою позицию по этим вопросам подал Комитету министров Совета Европы глава российской делегации в ПАСЕ... Петр Толстой".

"Толстой обвинил Украину в том, что перекрытие воды из Днепра для Крыма - это "коллективное наказание крымчан за их политическую позицию". Что еще более цинично, Толстой ссылается на ряд Конвенций, которые якобы нарушает Украина, а также сложность положения... крымских татар!

Следует напоминать, что РФ прямо сейчас проводит репрессии против крымских татар? И почему Толстой не вспомнил о Четвертой Женевской конвенции, которая возлагает ответственность за население оккупированных территорий на государство-оккупанта? И ряд международных документов, которые определяют Россию как оккупанта Крымского полуострова?" - возмущается Гончаренко в своем обращении.

Кроме того, сообщается, что санкции против Медведчука и его телеканалов российская делегация охарактеризовала как "наступление на свободу слова".

Telegram Алексея Гончаренко