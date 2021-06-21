Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии договорились о лимите количества зрителей на Олимпиаде в Токио, сообщает DW.

Из-за ограничения властей на публичные мероприятия лимит зрителей установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек на всех объектах, сообщает "Немецкая волна".

При этом число зрителей может быть сокращено в случае введения чрезвычайного положения или других мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса.

Действующий график соревнований остается без изменений.