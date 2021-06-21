Чрезвычайный уровень пожарной опасности: прогноз на 22 июня

Во вторник, 22 июня в Украине стоит ждать достаточно жаркой погоды до +33 градусов. Однако в некоторых регионах также ожидаются осадки в виде дождей с грозами.

Как сообщают синоптики, по всей территории Украины днем температура будет держаться на отметке +29 +33 градуса, на юге страны будет немного прохладнее - около +23 +29.

Также в ночь на 22 июня в Одесской и Николаевской областях вероятны кратковременные грозовые дожди, которые могут затронуть некоторые районы Херсонщины и Крыма.

Напомним, согласно сообщениям ГСЧС, 21-22 июня в большинстве областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, в связи с этим украинцев призывают не провоцировать пожары в природных экосистемах.