В Испании помилуют заключенных каталонских лидеров

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство помилует во вторник девять заключенных лидеров Каталонии в качестве первого шага к прекращению политического конфликта вокруг богатого региона, сообщает Украинская правда.

"Я уверен, что освобождение этих девяти человек из тюрьмы... - это четкое сообщение согласия" , - сказал Санчес.

"Каталония, каталонцы, мы вас любим" , - сказал Санчес по-каталонски в конце своего обращения.

Опросы показывают, что около 60% испанцев против освобождения политиков, осужденных за участие в несанкционированном референдуме о независимости. Тогда Мадрид ответил на это введением прямого контроля над регионом в 2017-2018 годах.

Но Санчес делает ставку на то, что сейчас настало время политической авантюры, которая ослабит пропаганду независимости и урегулирует наибольший политический кризис в стране за последние десятилетия.

"Мы не ожидаем, что те, кто стремится к независимости, изменят свои идеалы, но мы надеемся (они) понимают, что вне закона нет пути" , - заявил Санчес.

После объявления о помиловании во вторник каталонские сепаратисты смогут выйти из тюрьмы уже через несколько дней.

Санчес имеет целью ослабить напряженность в северо-восточном регионе и начать переговоры между центральным правительством и каталонской властью.