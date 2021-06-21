В Италии почти во всех регионах страны сняли карантинные ограничения

Минздрав Италии разрешил всем регионам, кроме Валле-д'Аоста, снять большинство оставшихся правил, связанных с коронавирусом, с понедельника в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране, сообщает Страна.ua.

Так, регионы Тоскана, Марке, Кампания, Калабрия, Базиликата, Сицилия и автономная провинция Больцано были перемещены из "желтой" категории, присоединившись к остальной части страны в "белой зоне".

Министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал изменения после выводов последнего отчета о состоянии здоровья граждан, опубликованного в пятницу, который показал, что уровень новых инфекций в стране остается низким.