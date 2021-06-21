Toyota полностью раскрыла новый пикап Tundra 2021 на фото

Шпионская утечка фотографий заставила японского производителя раскрыть карты и самому показать будущую новинку, сообщает 24 Канал.

Toyota Tundra 2021 лишь в прошлом месяце впервые показался на официальных фото, которые демонстрировали отдельные детали будущей новинки. А вслед за производителем, автомобиль показал неофициальный источник – группа TundraCrew, разместив полные изображения пикапа. Это заставило Toyota открыться. Очевидно, это также ускорит дебют нового пикапа.

На странице группы TundraCrew в Facebook пикап был не просто показан полностью, а еще и из нескольких ракурсов и в разных комплектациях, включая версию TRD Pro. Вероятно, утечку допустил кто-то из сотрудников, которые имеют доступ к дилерской презентации пикапа. Toyota не оставалось ничего другого, как перетащить внимание на себя, также показав будущий пикап. Официальная фотография будущей Tundra была опубликована в Twitter.

Новый Tundra будет делить силовую установку с недавно представленным новым поколением Land Cruiser. Под капотом пикапа будет тот же 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным наддувом, который имеет отдачу в 415 лошадиных сил и 650 ньютон-метров. Агрегат подключен к 10-ступенчатой ​​автоматической коробки передач с приводом на обе оси.