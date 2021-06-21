Казахстан готов поставить Украине собственную вакцину

Казахстан готов поставить Украине свою вакцину от COVID-19 "QazVac, сообщает Интерфакс-Украина.

"Казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины "QazVac" и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Данная инициатива прозвучала в ходе встречи министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

"Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19", - добавили в дипмиссии.