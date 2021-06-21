Лавров спросит у Турции, почему Украину "затягивают" в НАТО

Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему "затягивания" Украины в Североатлантический Альянс, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

Такая позиция Турции не понравилась России, там назвали стремление Украины к вступлению в НАТО "затягиванием" страны в Альянс.