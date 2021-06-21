Лавров спросит у Турции, почему Украину "затягивают" в НАТО
Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему "затягивания" Украины в Североатлантический Альянс, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.
Такая позиция Турции не понравилась России, там назвали стремление Украины к вступлению в НАТО "затягиванием" страны в Альянс.
"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", — заявил Лавров.