США ввели новые санкции против Беларуси

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится на сайте американского Министерства финансов.

Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

8 июня президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций против властей Белоруссии, введенных в 2006 году. В постановлении отмечается, что действия "определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".