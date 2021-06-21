Bank of America предсказал нефть по $100

Цена нефти Brent может подорожать до 100 долларов за баррель уже к 2022 году, говорится в отчете Bank of America. Аналитики организации нашли шесть причин для такого развития событий. Три причины связаны со спросом, а три - с предложением, сообщает Корреспондент.

По первому пункту это отложенный спрос на топливо после локдаунов, преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта, а также дистанционный режим работы, который может перерасти в формат "работа из автомобиля". Это увеличит расстояние, которое проезжают люди.

На рост цен также может повлиять увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы начали все больше влиять на энергетический сектор, смещая его развитие в экологическом направлении.