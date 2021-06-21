Шевченко включили в десятку лучших тренеров Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в топ-10 тренеров Евро-2020, сообщает УНИАН.
Рейтинг лучших специалистов, работающих на турнире, составил портал Squawka.com.
Шевченко занял в рейтинге высокое седьмое место.
"Сборная Украины под руководством Шевченко успешно прошла квалификацию Евро, заняв первое место в группе с Португалией. Его команда не принимает поражение, пока матч не окончен, а это отличное качество". - отметил автор рейтинга.
Топ-10 тренеров Евро-2020:
1. Дидье Дешам (Франция)
2. Луис Энрике (Испания)
3. Фернанду Сантуш (Португалия)
4. Роберто Манчини (Италия)
5. Роберто Мартинес (Бельгия)
6. Йоахим Лев (Германия)
7. Андрей Шевченко (Украина)
8. Златко Далич (Хорватия)
9. Янне Андерссон (Швеция)
10. Гарет Саутгейт (Англия)