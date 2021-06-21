Сборная Франции потеряла звездного игрока до конца Евро-2020

Нападающий Барселоны и сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды, сообщает Новое время.

Футболист получил травму в матче Евро-2020 против Венгрии, из-за которой пропустит остаток турнира.

После поединка нападающий прошел медосмотр в одной из больниц Будапешта и оказалось, что футболист получил серьезную травму колена.

После консультации с Дембеле и врачом главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение отпустить игрока из расположения команды.

Испанское издание Marca сообщает, что восстановление футболиста может занять до двух месяцев.

После двух туров сборная Франции с четырьмя очками лидирует в группе F.