Британия и Канада ввели санкции против Беларуси

Великобритания и Канада вслед за Евросоюзом и США ввели санкции против Беларуси, сообщает Корреспондент.

В заявлении указывается, что режим белорусского президента Александра Лукашенко виновен в повторяющихся нападках на человеческие права и свободы, а также в нарушениях международного права.

Кроме того, еще семь европейских стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.