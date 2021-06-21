Германия объяснила цель санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о цели новых санкций Евросоюза против Беларуси, сообщает Корреспондент.

Его заявление опубликовано на странице немецкого министерства иностранных дел в Twitter 21 июня.

Немецкий дипломат объяснил, что целью новых ограничений станут важные для белорусской власти сектора экономики.

"Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования" , - подчеркнул он.

Ранее сегодня санкций против Беларуси, кроме Евросоюза, ввели США, Британия и Канада.