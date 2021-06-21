Германия объяснила цель санкций против Беларуси
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о цели новых санкций Евросоюза против Беларуси, сообщает Корреспондент.
Его заявление опубликовано на странице немецкого министерства иностранных дел в Twitter 21 июня.
Немецкий дипломат объяснил, что целью новых ограничений станут важные для белорусской власти сектора экономики.
"Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования", - подчеркнул он.
Ранее сегодня санкций против Беларуси, кроме Евросоюза, ввели США, Британия и Канада.