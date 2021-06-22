Гороскоп на 22 июня: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

Астрологи говорят, что 22 июня чувства завтра способны захватывать вас внезапно и сильно, это может проявиться в любых сферах вашей жизни, сообщает УНИАН.

Овен

Завтра Овнов могут ждать неожиданные перемены. Но астрологи предупреждают: стоит принимать только взвешенные решения.

Телец

Во вторник Тельцу не стоит игнорировать свой внутренний голос – так он сможет действовать в правильном ключе.

Близнецы

Звезды гороскопа говорят, что 22 июня в отношениях Близнецов с близким человеком может возникнуть напряженность.

Рак

Главное, чтобы Рак окунулся во вторник в водоворот общения: завтра все свои возможности он встретит именно там.

Лев

Лев в этот день будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить.

Дева

Дева 22 июня будет чувствовать себя не лучшим образом, ей стоит взять себя в руки.

Весы

Завтра финансовые дела Весов уверенно пойдут вверх. Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение.

Скорпион

22 июня Скорпион будет нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку.

Стрелец

Стрелец во вторник может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять.

Козерог

Завтра – непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Козерог может самыми нестандартными методами.

Водолей

В этот день на первый план в гороскопе Водолея обещают выйти лидерские и организаторские задатки.

Рыбы

22 июня события могут вынудить Рыб поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить.