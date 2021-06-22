10 брендов, которые зарабатывают миллиарды на сладостях

В мире есть много очень успешных корпораций. Не стал исключением и сектор сладостей. О шоколадных брендах, которые не только получили мировую славу, но и стали эталонами успеха – читайте дальше, сообщает 24 Канал.

С каждым годом рынок какао становится популярным и демонстрирует все лучшие и лучшие продажи. Главная причина – постоянный рост количества покупателей. Эта тенденция набирает обороты несмотря на дискуссии о влиянии шоколада на здоровье. Некоторые называют шоколад афродизиаком, который вызывает чувство счастья, другие же, наоборот, подчеркивают, что его избыток может причинить вред здоровью из-за высокого содержания сахара.

Шоколадные империи

Новые волны популярности брендов шоколада частично можно объяснить тем, что компании стремятся удовлетворить актуальные потребности рынка. В частности, речь идет о регулируемом количестве сахара или новых вкусах. Это превращается в своеобразный аттракцион для фанатов шоколада. Бренды также получают возможность обновить свой ассортимент и развиваться. Неудивительно, что некоторые компании сумели построить с помощью шоколада настоящие империи.

Guylian

Фишка бельгийской компании Guylian – конфеты изготовлены в форме ракушек. Бельгия имеет статус центра производителей шоколада, и этот бренд является одним из самых популярных. Он был основан Ги Фубером в 1958 году. В 2008 году компанию приобрела корпорация Lotte Confectionery, заплатив 164 миллиона долларов.

Orion Corp

Эта компания была создана в Сеуле, Южная Корея. Бренд специализируется на вкусных шоколадных закусках, что делает его одним из самых богатых в мире. Компания также занимает третье место по величине в Южной Корее. Orion Corp работает в Америке, Китае, Вьетнаме и тому подобное. Чистые продажи компании составляет примерно 1,8 миллиарда долларов.

Pladis

Pladis это не просто бренд, который производит шоколад, но и материнская компания United Biscuits, Ülker, Godiva Chocolatier и DeMet's Candy Company. Компания находится в Великобритании. Продажи сладостей приносят Pladis около 4,5 миллиарда долларов. Бренд имеет заводы почти в 13 странах мира. Pladis продает шоколад в 120 странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и США.

Mondelez International

Многонациональная компания владеет такими известными брендами шоколада, как Cadbury и Toblerone и базируется в американском штате Иллинойс. Такие всемирно известные лейблы, как Oreo и Chips Ahoy, также являются дочерними предприятиями этого гиганта. Mondelez International специализируется не только на сладостях, но и занимается другими продуктами. Штаб-квартира Mondelez находится в Чикаго, но корпорация работает примерно в 120 странах. Компания Hershey's отклонила предложение Mondelez о покупке бренда за 23 миллиона долларов.

Lindt & Sprüngli AG

Еще одной шоколадной меккой мира является Швейцария. Компанию Lindt & Sprüngli AG считают самой популярной торговой маркой шоколада в стране. Мороженое от Lindt пользуется бешеным спросом в странах Европы и Австралии. За несколько последних лет бренд также стал лидером на рынке Америки. Годовой показатель продаж составляет примерно 4 миллиарда долларов.

Nestle

Nestle – это еще одна швейцарская компания, которая пользуется популярность на рынке. Корпорация зарабатывает на продажах 8 миллиардов долларов в год. Это один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий из сахара. Nestle получила одобрение нескольких известных личностей и работает более чем в 191 стране мира. В частности, в Украине есть несколько региональных офисов компании.

Hershey Co

Американский бренд Hershey Co входит в рейтинг самых богатых производителей шоколада в мире. Очень часто эта компания становилась первой. Несмотря на то, что в последнее время Hershey несколько потеряла позиции на рынке, компания все еще остается в пятерке лучших брендов. Штаб-квартира Hershey находится в Пенсильвании. Бренд был основан Милтоном Херши еще в 1984 году. Hershey's Kisses и Reese's Peanut Butter Cups являются одними из фирменных продуктов, которые, вероятно, попадают в список "избранных" среди большинства любителей шоколада.

Meiji

Эта компания родом из Японии. Meiji входит в список 5 самых богатых шоколадных брендов мира. Кроме того, компания является лидером на родине. Meiji базируется в Токио. Интересно, что компания объединяет две, казалось бы несовместимые сферы, поскольку одновременно производит шоколадные изделия и фармацевтическую продукцию.

Ferrero

Вряд ли в мире найдутся люди, которые не любят Ferrero Rocher. Этот всемирно известный шоколад является творением группы Ferrero, которая является итальянской кондитерской компанией, основанной еще в 1979 году. Упаковка бренда является одной из его эксклюзивных особенностей, которая завоевывает сердца клиентов.

Кондитерская Mars Wrigley

Компания Mars считается крупнейшим производителем сладостей в мире. Это самая богатая компания по производству шоколада с годовым объемом продаж 18 миллиардов долларов. Ее принадлежат такие популярные наименования, как: