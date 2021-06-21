Турция решила отменить комендантский час

Турция с 1 июля отменит комендантский час, а также ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщает Украинская правда.

Ослабление карантинных ограничений принято в связи с сокращением случаев заболевания COVID-19.

По словам Эрдогана, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях в Турции будет восстановлен нормальный режим работы.

В понедельник в стране было зарегистрировано 5294 новых случая коронавируса, а также 51 новый смертельный исход и 5093 случая выздоровления.