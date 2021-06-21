В Дании памятник Шевченко разрисовали в цвета российского флага

В Копенгагене вандалы разрисовали краской памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко, сообщает УНИАН.

Инцидент, вероятно, случился за день до футбольного матча между Данией и Россией.

Утром прохожие увидели, что бюст Тараса Шевченко разрисован в цвета российского флага. Кроме того, на нем появились надписи "Крым - российский" и "К черту НАТО", пишет Ekstra Bladet.

В полиции Копенгагена сообщили, что до сих пор не получали никаких сообщений по поводу этого акта вандализма.

Фотографию с места происшествия опубликовал в Facebook местный житель Uffe Gardel.

Как известно, памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене открыли в сентябре 2010 года.