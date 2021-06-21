10 самых опасных обитателей Средиземного моря

Пляжи Испании и Италии принято считать относительно безопасными. Во многом благодаря тому, что здесь ниже риск встретить опасных морских обителей, сообщает Noticia.

Скажем, вероятность повстречаться с потенциально опасной акулой в той же Австралии в сотни раз больше. Но и в Средиземном море живут существа, встречи с которыми человеку лучше избегать. 

АКУЛА

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.33.11.png

В Средиземном море насчитывается порядка 47 видов акул, 16 из которых достигает около 3 метров в длину. А 15 считаются опасными для человека. Статистика говорит о 268 зафиксированных случаях их нападения на человека и 22 летальных исходах.

СКАТ

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.49.26.png

К опасным относят электрического ската и ската-хвостокола. Первый убивает током, второй — ядом. 

МОРСКОЙ ЁРШ (СКОРПЕНА)

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.48.30.png

Оружие скорпены — ядовитые колючки. Эту рыбку легко принять в воде за камень и наступить на неё.

МУРЕНЫ И УГРИ

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.31.54.png

Опасность представляют мощные челюсти и острые зубы этих морских обитателей. 

МОРСКОЙ ДРАКОНЧИК 

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.44.34.png

Больно кусается, впрыскивая в ранку яд. Пострадавшему обычно требуется медицинская помощь. В прошлом году в Жироне после нападения такого дракончика умер ныряльщик.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ КОРАБЛИК (ФИЗАЛИЯ) 

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.37.12.png

Ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок. 

МОРСКИЕ ЕЖИ

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.48.12.png

Часто доставляют неприятности отдыхающим. Россыпи ежей можно встретить на камнях у входа в воду. Беспечный турист рискует наступить на них или ухватиться рукой. Опасность представляет как сама игла, так и слизь, которой она покрыта (может вызвать гноение). 

ОГНЕННЫЕ ЧЕРВИ 

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.54.29.png

Эти яркие морские черви особенно любят рифы. Их заполненные ядом щетинки легко входят в кожу и ломаются. 

АКТИНИИ 

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.53.55.png

Морские животные, больше похожие на цветы. Щупальца я ядом грозят человеку ожогами, а мелким морским обитателям — смертью.

ФУГУ

snimok-ekrana-2021-06-21-v-11.53.33.png

Рыба-фугу — уже не такая экзотика для Средиземноморья, как раньше. Её всё чаще можно встретить у берегов Испании и Италии. Встреча с фугу для человека не несет угрозы, но употреблять ее в пищу опасно для жизни.

Новости

analytics