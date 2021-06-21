10 самых опасных обитателей Средиземного моря

Пляжи Испании и Италии принято считать относительно безопасными. Во многом благодаря тому, что здесь ниже риск встретить опасных морских обителей, сообщает Noticia.

Скажем, вероятность повстречаться с потенциально опасной акулой в той же Австралии в сотни раз больше. Но и в Средиземном море живут существа, встречи с которыми человеку лучше избегать.

АКУЛА

В Средиземном море насчитывается порядка 47 видов акул, 16 из которых достигает около 3 метров в длину. А 15 считаются опасными для человека. Статистика говорит о 268 зафиксированных случаях их нападения на человека и 22 летальных исходах.

СКАТ

К опасным относят электрического ската и ската-хвостокола. Первый убивает током, второй — ядом.

МОРСКОЙ ЁРШ (СКОРПЕНА)

Оружие скорпены — ядовитые колючки. Эту рыбку легко принять в воде за камень и наступить на неё.

МУРЕНЫ И УГРИ

Опасность представляют мощные челюсти и острые зубы этих морских обитателей.

МОРСКОЙ ДРАКОНЧИК

Больно кусается, впрыскивая в ранку яд. Пострадавшему обычно требуется медицинская помощь. В прошлом году в Жироне после нападения такого дракончика умер ныряльщик.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ КОРАБЛИК (ФИЗАЛИЯ)

Ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок.

МОРСКИЕ ЕЖИ

Часто доставляют неприятности отдыхающим. Россыпи ежей можно встретить на камнях у входа в воду. Беспечный турист рискует наступить на них или ухватиться рукой. Опасность представляет как сама игла, так и слизь, которой она покрыта (может вызвать гноение).

ОГНЕННЫЕ ЧЕРВИ

Эти яркие морские черви особенно любят рифы. Их заполненные ядом щетинки легко входят в кожу и ломаются.

АКТИНИИ

Морские животные, больше похожие на цветы. Щупальца я ядом грозят человеку ожогами, а мелким морским обитателям — смертью.

ФУГУ

Рыба-фугу — уже не такая экзотика для Средиземноморья, как раньше. Её всё чаще можно встретить у берегов Испании и Италии. Встреча с фугу для человека не несет угрозы, но употреблять ее в пищу опасно для жизни.