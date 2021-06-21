Сийярто пожаловался в ПАСЕ на "Миротворец"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерским политикам и представителям меньшинства, которых добавили в список "Миротворца", грозит расправа, сообщает УНИАН.

Такое заявление он сделал во время дебатов в ПАСЕ.

Венгерский депутат Барни Зигмон спросил, как обстоит ситуация с правами венгров в Украине. Сийярто сказал, что существование сайта "Миротворец" - это отдельная проблема.

"Миротворец - список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться" , - объяснил министр.

По его словам, существование этого сайта создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте.