США признали невозможным остановить «Северный поток-2» санкциями

Шансов добиться остановки строительства «Северного потока-2» практически нет, заявил исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает Лента.Ру.

При этом он подчеркнул, что позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.

"Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом" , — сказал Рикер.

По его словам, «Северный поток-2» угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО.