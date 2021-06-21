Африканцы попытались разбогатеть на фальшивых алмазах

Алмазной лихорадке, которая в середине июня разгорелась в ЮАР, подошел конец. Камни, принятые африканским населением за драгоценные, оказались фальшивкой, сообщает Лента.Ру.

Правительство ЮАР выступило с заявлением, что найденные 12 июня в деревне Квахлати провинции Квазулу-Натал самородки, вызвавшие огромный ажиотаж у людей, пожелавших быстро разбогатеть, являются кварцем. Минерал имеет гораздо более низкую цену, чем алмазы, так как является вторым по распространенности в мире после полевых шпатов. Пока власти одного из беднейших районов страны проводили экспертизу найденных камней, их успели накопать тысячи африканцев. Самородки сбывали с рук по цене от семи до 20 долларов.

По данным геологов, деревня Квахлати географически расположена на краю долеритовых подоконников (твердых скал, образованных из вулканической магмы) полупустыни Кару, где алмазы не встречаются.

"Исследования территории продолжатся, чтобы выяснить, есть ли там другие полезные ископаемые, которые помогут улучшить жизнь десятков тысяч жителей" , — заверило руководство Квазулу-Натал, ссылаясь на научное сообщество страны.

В «алмазной» лихорадке, которая продолжалась в ЮАР больше недели, наибольшую угрозу власти страны видели в массовом заражении копателей коронавирусом. По последним данным данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), ЮАР лидирует в Африке по количеству зараженных COVID-19.