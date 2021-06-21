В России признали "нежелательной организацией" университет США
Генпрокуратура Российской Федерации признала нежелательной на своей территории деятельность американского университета Bard College, сообщает Украинская правда.
Прокуроры посчитали, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Бард-колледж станет 35-й иностранной НПО, признанной в России нежелательной. Это частный гуманитарный университет, имеющий образовательную сеть в нескольких странах.
В конце марта Координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.
В совете посчитали, что создаваемый вуз "
может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета с Bard College, получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".
В вузе, в свою очередь, заявляли, что не сотрудничают с нежелательными НКО, а "
история партнерства университета с Bard College уходит корнями в конец прошлого века".
Университет свободных искусств и наук создается в результате реорганизации СПбГУ, он станет самостоятельным юридическим лицом.