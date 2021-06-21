Ученые спрогнозировали, чем обернется изменение климата на Земле

Немецкие и шведские ученые считают, что потепление всего на два градуса по Цельсию может привести к катастрофическому "эффекту домино". Таким, по их мнению, есть один из трех миллионов сценариев развития климата на планете, сообщает Обозреватель.

Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Earth System Dynamics. По мнению ученых, перемены климата могут изменить жизнь почти половины жителей планеты.

"Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения" , – цитирует журнал слова исследователей.

Ученые в своей работе воссоздали все сценарии развития климата. Это было сделано с помощью специальных программ. Выяснилось, что к "эффекту домино" могут привести тридцать процентов их них.

"Эффект домино", по их словам, означает вымирание всех живых существ на планете и изменение природных условий. Глобальное потепление, как пишет журнал со слов ученых, изменяет пищевые цепочки многих существ, в результате чего вымирают животные, возникают засухи, пожары, штормы и наводнения.

Главную роль, пишет издание, может сыграть таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Вследствие этого остынут течения в Атлантике и снизятся осадки в тропическом поясе, а в Амазонии леса станут саванной.