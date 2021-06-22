Российское правительство предлагает чипировать людей

В российском правительстве разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств, сообщает Лента.Ру.

По информации издания, документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.