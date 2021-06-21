В Минздраве рассказали об интервалах между дозами COVID-вакцины

В Министерстве здравоохранения рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"Прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней, Oxford/AstraZeneca - 12 недель" , - говорится в сообщении.

В частности, в случае непреодолимых обстоятельств, введение второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу указывается "окно", в рамках которого можно сделать прививку - в период между 21 и 28 днем после введения первой дозы.

Если вторая доза вакцины против COVID-19 введена раньше или позже рекомендованного интервала, то засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.

В Минздраве также рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.