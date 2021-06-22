В Крыму крокодилы-беглецы покусали военного

В Крыму крокодилы, которые накануне сбежали из крокодиляриума, напали на военного вооруженных сил РФ, сообщает Depo.ua.

"Несколько дней тому назад в результате мощного наводнения в Ялте на территории оккупированного Крыма затопило местную крокодиловую ферму. Сотрудники питомника попытались поймать крокодилов, которые свободно плавали по территории, однако поймать удалось только несколько особей. Питомник с крокодилами находится на цокольном этаже здания в центре города — в Графском проезде ", — говорится в сообщении CursorInfo..

Отмечается, что животные не смогли выбраться в город, однако разбежались по всей территории крокодиляриума. Более 70 животных по состоянию на вчерашнее утро находились на свободе.