Назван легальный способ бесплатно получить Windows 11

Новая версия операционной системы от корпорации Microsoft Windows 11 будет бесплатно распространяться между пользователями, у которых установлена актуальная ОС, сообщает Обозреватель.

Как пишет XDA Developers, журналисты проанализировали описание ключей конфигурации, которые требуются для активации новой Windows. Согласно этим документам, чтобы получить новую версию ОС, владельцам Windows необходимо обновиться до Windows 10 с 8.1 либо 7.

При этом бесплатно обновить систему с Windows 8 нельзя, поскольку операционная система потребует получить более новую версию.

Почти все владельцы Windows 10 будут бесплатно переведены на Windows 11. Источник: Pixabay

Как отмечают специалисты, возможно, такой способ получения бесплатного ПО удивит пользователей. Но, по их словам, новая версия Windows не содержит кардинальных отличий от предыдущей и почти все владельцы Windows 10 будут бесплатно переведены на Windows 11.

Кроме того, сообщается, что точно так же Microsoft обновляла свои операционные системы до новых версий и прежде.