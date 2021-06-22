В США участие в гей-параде для белых людей сделали платным

Белые люди будут платить «репарационный сбор» за участие в гей-параде в Сиэтле, поскольку оно ориентировано на «черных и коричневых» членов сообщества «трансов и квир», а президент городского совета и местная Комиссия по правам человека поддерживают такое решение, сообщает Blaze.

Организаторы сказали, что все могут посетить мероприятие, но отметили, что «белые союзники и сторонники» должны выложить «репарационный сбор» в размере от 10 до 50 долларов. «Репарационный сбор» будет взиматься в зависимости от платежеспособности человека.

Лидеров ЛГБТ сообщества пожаловались Комиссии по правам человека Сиэтла, утверждая, что это «обратная дискриминация» и нарушение антидискриминационных законов, однако организаторы мероприятия отвергли обвинения.