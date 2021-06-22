Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ от вакцинации

Президент Филиппин пригрозил лишением свободы согражданам, отказывающимся от прививки против коронавирусной инфекции. Радриго Дутерте выступил с телеобращением, сообщает РБК-Украина.

В то же время чиновники от сферы здравоохранения заверяют, что вакцинация является добровольной, хотя и настоятельно рекомендуемой процедурой.

Власти азиатской республики со 108 млн жителей рассчитывают до конца года привить 70 млн человек, однако на данный момент полный курс вакцинации прошли 2,1 миллиона.

Напомним, Филиппины ограничили использование вакцины AstraZeneca от коронавируса.