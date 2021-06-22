В бедных странах заканчивается ковид-вакцина – ВОЗ

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме Covax, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации, сообщает Украинская правда.

Старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд сообщил, что программа Covax доставила 90 млн доз до 131 страны.

Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну covid.

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз – а это меньше 2% населения.