Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал нашу сборную после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Соответствующие посты с разным текстом глава государства опубликовал в Twitter и Instagram, сообщает Вести.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и на нашу с вами поддержку! Потому что это наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" – написал Зеленский в Twitter.

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

На своей странице в Instagram президент добавил, что игра нашей сборной держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты.