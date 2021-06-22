Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал нашу сборную после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Соответствующие посты с разным текстом глава государства опубликовал в Twitter и Instagram, сообщает Вести.
"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и на нашу с вами поддержку! Потому что это наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!" – написал Зеленский в Twitter.
На своей странице в Instagram президент добавил, что игра нашей сборной держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты.
"Игра. Непростая, эмоциональная, изнурительная. Игра, которая держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты. Да, не все удалось. Но у нас точно еще есть шанс. Верим и продолжаем поддерживать нашу сборную! Только вперед! Слава Украине!" – говорится во второй публикации президента.