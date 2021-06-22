В Украине все больше бодяжного автогаза – как уберечь двигатель от поломки

Для автомобилистов есть плохая новость: в Украине становится все больше поддельного сжиженного автогаза. И если "бодяжным" бензином (его на рынке около 20%) вряд ли кого-то можно удивить, то некачественный газ тоже, увы, стал реальностью. Теперь можно им заправиться не только в глухом селе, но и на респектабельной брендовой АЗС. На днях в Украину завезли рекордные объемы растворителей для "бодяжного" бензина, сообщает Сегодня.

Проблема актуальна, так как автомобилей, которые ездят на сжиженном газе у нас официально уже столько же, сколько и на бензине – около 3 млн шт. А по факту больше, ибо многие владельцы, переоборудовав авто на газ, не регистрируют этот факт в сервис-центрах МВД, как положено по закону. Мы выяснили, чем "бодяга" может грозить машине.

Как "газовая беда" выглядит изнутри

Хуже всего то, что в отличие от плохого бензина, "разбодяженный" газ выявить невозможно до того, как зальете его в баллон и заведете двигатель. Но чаще всего проблемы появляются намного позже, уже после того как автомобиль проедет не одну тысячу километров.

Эксперт побывал на одной из крупнейших в Украине специализированной СТО по обслуживанию автомобилей с газобалонным оборудованием (ГБО), разобрались, как быть, чтобы минимизировать возникновение проблемы.

Наш эксперт – технический директор СТО Евгений Устименко.

"Чаще всего сталкиваемся с тем, что редукторы и газовые форсунки оказываются залиты некой смолой, которая напоминает жидкую смазку, – рассказал Евгений Устименко. – Смола забивает каналы газового редуктора, просачивается в газовые форсунки, засоряет их, что негативно влияет на качество топливо-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, а то и полностью выводит форсунки из строя".

Устименко уточнил: главной причиной засорения ГБО является то, на некоторых заправках встречается не автомобильный, а коммунально-бытовой газ, который в жидкой фазе никак не отличается от автомобильного. Но при переходе "бытового" газа из жидкой фазы в газообразную, из такого газа в газовом редукторе выпадает неиспаряемый осадок, который загустевает и оседает в виде смолы. В первую очередь от плохого газа страдают дорогие высокоскоростные форсунки, которые чувствительны к качеству топлива.

Как быть, если ГБО не работает или работает плохо

Проблему можно устранить только на специализированной СТО, так как газ взрывоопасен. Прежде всего мастера разбирают и осматривают газовые фильтры (они одноразовые). Если фильтры очень загрязнены, рекомендуют сменить заправку.

Помочь может также чистка форсунок.

Более сложный случай – если пострадал газовый редуктор. Как правило, если загрязнения серьезные, его не ремонтируют, а меняют.

Но самая большая проблема – форсунки. Если чистка не помогает (а диаметр их отверстий калиброванный и всего 1,5 мм), форсунки надо менять.

Цена вопроса

В сравнении со стоимостью планового техобслуживания, которое включает замену фильтров и тестирование работы ГБО (от 500 грн), ремонт намного дороже. Чистка форсунок стоит от 600 грн, замена дешевых форсунок – от 1200 грн ("железо"+работа), дорогих – свыше 8 тыс. грн. Замена редуктора стартует от 1500 грн.

Почему газ стал плохим

Аудитор по сертификации нефтепродуктов ОС "СЕРТ АСУ" Александр Лютый говорит, что проблема некачественного газа существовала давно, но обострилась в последнее время, когда начали смешивать качественный заводской газ с дешевым неочищенным от примесей полуфабрикатом, так называемыми газовыми фракциями.

Цель – получение дополнительной прибыли. Если "бодяги" будет около 30%, то "навар" предприимчивых дельцов оценочно составляет до двух гривен на каждом проданном литре газа. То есть, прибыль почти удваивается.

Интересно, что доказать факт нарушения невозможно: в Украине до сих пор не принят Технический регламент, определяющий состав автогаза. Хотя разработан он более пяти лет назад, его утверждение неоднократно переносилось. Поэтому любой газ у нас – "правильный".

Александр Лютый прогнозирует, что в ноябре 2021 года Техрегламент наконец-то примут. Контролирующие органы уже на стадии утверждения, работа хоть и медленно, но движется, достаточно для сертификации в Украине четырех-пяти органов по оценке соответствия.

Как рассказал нам Александр Лютый, проблемы с качеством газа две:

Культура транспортировки, хранения и отпуска, когда качественный газ с завода заливают или переливают в грязные емкости, в которых находился, например, неочищенный СПБТ (смесь пропан-бутановая техническая); Газ изначально могут смешивать с сырьевыми компонентами. Есть пропан-пропиленовая фракция, который является сырьем. Нужно отделить пропиленовую фракцию на газоперерабатывающем заводе. Есть структуры, которые вместо переработки смешивают такой газ с нормальным газом. Результат – автомобиль теряет мощность, увеличивается расход топлива. В зависимости от количества "бодяги" может выйти из строя все ГБО и даже двигатель.

Каким должен быть хороший газ

Александр Лютый говорит, что соотношение пропана и бутана по евростандартам не нормируется и меняется в зависимости от времени года: летом пропана меньше, зимой больше (обычно соотношение от 40/60 до 60/40, но не является обязательным, может быть и 30/70 и 70/30), чтобы обеспечить октановое число. У товарного газа расчетное октановое число не может быть меньше 89 (у бензина 92-95). Но главное – отсутствие примесей: серы, диеновых углеводородов, побочных продуктов переработки (например, углеводороды, которые намного "тяжелее" пропана/бутана), воды, щелочи, жидких остатков и т. д., которых много в бытовом газе.

Газ очищается с помощью фильтров и химических реакций путем переработки на отдельные фракции, это сложный и дорогой процесс. Сейчас в Украине полноценный контроль качества газа отсутствует, сертификация газов является добровольной. Каждый производитель или сеть АЗС контролирует качество исходя из своих корпоративных стандартов.

Советы водителям

Дешевый автогаз вряд ли может быть хорошим, так как оптовые цены качественного газа мало отличаются для всех покупателей. Экономия в 1-1,5 гривни на литре может обернуться серьезными расходами на ремонт;

Некачественный газ более опасен в холодное время года, так как не испаряемые примеси загустевают в газовом редукторе, забивают сопла форсунок, и мотор перестает нормально работать. Летом они более жидкие, поэтому постепенно сгорают, но при этом "убивают" выхлопную систему автомобиля, прежде всего катализатор и лямбда-зонд. Поэтому зимой лучше не экономить и заправляться газом там, где он дороже, там качество более гарантировано. Либо на зиму перейти только на бензин;

И еще одна хитрость: там, где дешево, обычно недоливают 1-3 литра газа в зависимости от заправленного объема. Опытные водители это определяют по пробегу на одной заправке "до полного".

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