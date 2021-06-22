Жара до + 36° и кратковременные дожди: погода в Украине на неделю
На этой неделе на территории Украины ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура днем 29-36 ° С, сообщает Наш.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, во вторник ожидается переменная облачность. В южной части, центральных областях, днем и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22 °, днем 29-34 °.
22 июня в районе Чернобыля, Тетерева, Борисполя и Киева будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
22 июня во столицы и области ожидается переменная облачность. Температура ночью 17-22 °, днем 29-34 °. 23-24 июня - переменная облачность. Температура ночью 17-22 °, днем 31-36 °. 25-26 июня будет без осадков, лишь днем 26 июня местами небольшой дождь. Температура ночью 17-22 °, днем 31-36 °.
23 июня в южной части, днем и в центральных областях и Карпатах, 24 Июнь в южной и западной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22 °, днем 31-36 °.
25 июня в южной части и западных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. 26 июня повсюду кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 16-22 °, днем 30-36 °, на крайнем юге и в большинстве западных областей 26 июня 23-29