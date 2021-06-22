Курс валют НБУ
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 июня, вырос на 2 коп до 27.19 за 1 доллар.
Евро подешевел на 15 коп до 32.29 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.67 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 29.52 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.193500
|EUR
|Евро
|32.288200
|RUB
|Рубль
|0.375710
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.673900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.519600
|PLN
|Польский злотый
|7.094900