США раскрыли схему контрабанды оптических приборов в Россию

Министерство юстиции США обвинило 5 человек в нарушении закона об экспорте оружия и вывозе тепловизионных прицелов и очков ночного видения без лицензии в Россию, сообщает Деловая столица.

Всем пятерым фигурантам грозит до 20 лет заключения. Среди обвиняемых — россиянин и двое граждан Израиля.

По данным следствия, с помощью вымышленных имен и фальшивых адресов фигуранты дела переправляли оптические устройства стоимостью от 5 до 10 000 долларов в Россию в течение четырех лет.

Как отмечается в сообщении американского ведомства, обвиняемые скрывали тепловизионные приборы среди других вещей, а в декларации указывали, что предметы не подпадают под особый контроль и стоят менее 2500 долларов.