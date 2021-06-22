Экономика США приблизилась к точке невозврата

Состояние экономики США может навсегда остаться ниже допандемийного уровня, сообщает Лента.ру.

Расчет специального индекса по 37 показателям, которые определяют благосостояние жителей и условия на рынках страны с наступлением коронавируса, представило издание CNN совместно с финансовыми аналитиками американской компании Moody’s Analytics.

Эксперты пришли к выводу, что население и бизнес в США прошли долгий путь после разрушительного спада из-за COVID-19 в 2020 году, но страна близка к точке невозврата к уровню жизни до опасного вируса и всех связанных с ним проблем. Индекс возврата к норме (The Back-to-Normal Index), в частности, включает данные об объемах кредитования, количестве заявок на пособия по безработице и объявлений о вакансиях, информацию о внутренних авиаперелетах и заполняемости отелей. 18 июня показатель достиг максимума пандемийной эпохи в 93 процента, благоприятное значение — 100.

Основными препятствиями восстановлению экономики аналитики считают проблемы с туризмом из-за коронавирусных ограничений и новый формат труда — большинство офисных работников так и остались на удаленке, что вносит структурные изменения в традиционный бизнес. Кроме того, количество обращений за пособием по безработице все еще вдвое больше, чем до пандемии. Ускорение роста экономики возможно при повышении интереса инвесторов к американским проектам с учетом нового устройства рынка.

Многим жителям США также грозит попадание в волну массового выселения из-за отмены моратория на арендные платежи. По данным отчета Гарвардского центра жилищных исследований, во время локдаунов американцы не смогли накопить на будущую оплату квартир и домов, так как пособия от государства уходили на подорожавшие товары и услуги.