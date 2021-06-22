Медики назвали самые полезные напитки в жару

В Украине началась настоящая жара. Во многих областях столбики термометров перевалили за 30 градусов тепла. При этом обезвоживание организма в такую погоду может привести к головокружениям, головным болям и другим проблемам со здоровьем. Также могут обостриться хронические заболевания, включая сердца и почек, сообщает РБК-Украина.

Медики назвали самые полезные напитки, которые следует пить в жару. Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.

Самые полезные напитки в жару

Вода

Вода стоит на первом месте. Медики рекомендуют больше всего в жару употреблять обычную воду без газа. При этом лучше всего пить воду, которая содержит небольшое количество солей.

Минеральную воду, которая содержит более 10 г солей на литр стоит употреблять только по назначению врача.

При этом пить нужно понемногу - два-три глотка каждые 20 минут. Если же сразу выпивать много воды, то она будет быстро уходить. А наша задача насытить клетки влагой.

Домашний лимонад

Домашний лимонад хорошо утоляет жажду в жару. Но не нужно сильно им увлекаться. Эксперты советуют выпивать максимум 1 литр в день.

Диетологи посоветовали рецепт лимонада:

возьмите литр воды,

добавьте в нее сок лимона или нескольких лаймов,

порежьте свежий корень имбиря и бросьте несколько веточек мяты,

Можно добавить кубики льда.

Чай

При этом чай должен быть слабо заваренный, без сахара и желательно, чтобы в нем был лимон. Можно пить как черный чай, так и зеленый. Также не имеет значения будет ли он холодный или горячий, но горячий в жару принесет большее облегчение.

По словам медиков, горячий зеленый чай даже защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Квас

Квас содержит углекислоту и аминокислоты, благодаря чему он способствует утолению жажды, но стоит понимать, что речь идет о настоящем квасе, а не газированном, который продается в бутылках.

Покупной квас содержит множество консервантов, красителей и сахара, что никак не будет полезно вашему здоровью.

Соки, морсы и нектары

Полезными соками считаются натуральные, особенно свежевыжатые. При этом эксперты советуют разбавлять их наполовину водой.

По словам фитотерапевтов, в жару лучше пить сок сельдерея. Но его необходимо пить по одной рюмочке в день. Опять же обычные соки из магазинов пить не рекомендуется.

Кефир, ряженка, йогурт

Кисломолочные продукты содержат органические кислоты, которые хорошо утоляют жажду. Молоко тоже можно пить в жару, но лучше его разбавить водой. Кроме того, медики советуют пить обезжиренное молоко или цельное.