Депутат Николаевского горсовета набросился на подростка

В Николаеве депутат Николаевского горсовета Евгений Прудник вступил в конфликт с подростками, и даже пытался выбить у одного из них из рук телефон, на который тот снимал происходящее, сообщает Новости-N.

Видео конфликта, произошедшего на памп-треке в Николаеве, распространяется в социальных сетях.

Как пояснил снимавший юноша, он с друзьями катался на велосипеде на памп-треке, когда маленький мальчик поехал против движения на самокате и угодил ему под колесо. Подросток утверждает: чтобы не травмировать ребенка он упал сам и отбросил свой велосипед, но мальчик все равно упал. После этого «разбираться» с подростками пришли двое мужчин, один из которых является депутатом горсовета.