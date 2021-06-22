В России медведь напал на туристическую группу, погиб подросток

В России на юге Красноярского края в национальном парке "Ергаки" на группу туристов напал медведь. В результате - погиб подросток, еще один человек пострадал, сообщает Страна.ua.

Отмечается, что инцидент произошел на озере Медвежье. О нападении животного рано утром сообщили сотрудники полиции, которые вызвали спасателей.

Медведь набросился на туристическую группу из 13 человек, в результате чего умер 16-летний ребенок.

На месте происшествия работают четыре спасателя Сибирского регионального поисково-спасательного центра. Пострадавшего человека и оставшихся туристов выводят с маршрута специалисты. На место инцидента также выехала следственно-оперативная группа.

По факту нападения медведя на группу туристов Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.