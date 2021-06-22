Медик рассказал, чем опасен "Дельта-штамм" COVID для Украины

Новый штамм коронавируса Дельта-класса становится доминирующим в мире. Это несет для Украины немалую опасность, хотя случаев заболевания этим штаммом в стране пока не фиксировалось.﻿Об этом заявил врач, ведущий эксперт МОЗ по борьбе с коронавирусом Сергей Дубров в эфире телеканала "Украина 24, сообщает Слово и дело.

"Было принято решение называть штаммы не по странам, а буквами алфавита, и "Дельта" — это индийский штамм. В Украине пока его официально зафиксировано не было. Он очень опасен из-за высокой контагиозности и клинических проявлений — кроме классических, это и кишечные расстройства, и самое опасное течение болезни, которое не сопровождается температурой, а проявляется ринитом и слабостью без температуры. Это течение очень опасно, потому что люди с умеренными проявлениями не соблюдают противоэпидемических мер, не изолируются и являются источником для инфицирования других людей", — сказал он.